حبس عاطلين بأكتوبر ضبط بحوزتهم تمثال أثرى يعود للحقبة الرومانية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار علاء سمير رئيس النيابة بحبس "حمادة.م" و "وحيد.ك" عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالإتجار فى الأثار وذلك بعد ضبطهم وبحوزتهم تمثال أثرى بمنطقة الواحات التابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، كما أمرت النيابة بالتحفظ على التمثال المضبوط بحوزة المتهمين.

وكشف تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من قبل خبراء هيئة الأثار أن التمثال يبلغ طوله25 سم ويعود الى تاريخ العصر الرومانى، وعمره حوالى 2000 عام، واعترف المتهمين فى التحقيقات بحيازتهم التمثال بقصد الاتجار فيه، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.