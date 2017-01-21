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البيشمركة الكردية: الولايات المتحدة تسلح لواءين من قواتنا

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البيشمركة الكردية: الولايات المتحدة تسلح لواءين من قواتنا البيشمركة الكردية: الولايات المتحدة تسلح لواءين من قواتنا

>وكالات الأنباء

أعلن الأمين العام لقوات البيشمركة، اللواء جبار ياور، أن الولايات المتحدة الأمريكية، قررت أن تسلح لواءين من قوات البيشمركة، خلال العام الحالى.

وقال الأمين العام لقوات البيشمركة، فى مؤتمر صحفى عقده فى مدينة السليمانية، اليوم السبت، إن أمريكا ستسلح لواءين من البيشمركة وتجهزهما بالمستلزمات العسكرية كافة، مضيفاً أن الكندية قد وعدت بتسليح قوة من البيشمركة أيضًا.

ولفت ياور، إلى أن المنحة التى قدمتها واشنطن، 415 مليون دولار، جرى إنفاق قسم منها يصل إلى خُمس المبلغ تقريبًا، كرواتب للبيشمركة، مشيرًا إلى أن 36 ألف عنصر من قوات البيشمركة يتسلمون رواتبهم الشهرية التى تقدر ما بين 26 إلى 27 مليار دينار عراقى، من هذه المنحة.

وبخصوص عمليات تحرير قضاء الحويجة، جنوب غرب كركوك، من قبضة تنظيم "داعش"، قال ياور، إن البيشمركة، والقوات العراقية، والحشد الشعبى، أعدوا خطة لتنفيذ الهجوم على القضاء، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية فضلت أن تقوم بتحرير مدينة الموصل ومن بعدها تباشر بالحويجة.

 

 


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