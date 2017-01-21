أخبار عاجلة

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة ... اللي لسه مخليك شباب إنك لسه بتحب النسوان -
شيري ستوديو - دويتو عالمي السوبر ستار " راغب علامة " وشيرين عبد الوهاب .. " حاجة غريبة " -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات سوريا الديمقراطية تبدأ هجوما لاستعادة قرية السويدية من داعش

Google+ Print
قوات سوريا الديمقراطية تبدأ هجوما لاستعادة قرية السويدية من داعش قوات سوريا الديمقراطية تبدأ هجوما لاستعادة قرية السويدية من داعش

>لندن (أ ش أ)

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية بدأت هجوما على قرية "السويدية" قرب سد الفرات لاستعادتها من "داعش" بدعم من قوات أمريكية خاصة.

وأضاف المرصد -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، أن انفجارات قوية هزت المنطقة جراء غارات للتحالف الدولى وسط اشتباكات بين الطرفين فى المنطقة.

وكانت فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة قد أعلنت- فى وقت سابق اليوم- أن معارك عنيفة اندلعت بين قواتها وعناصر تنظيم "داعش" فى غرب مدينة الباب بريف حلب الشمالى، مضيفة أن مسلحى التنظيم فخخوا مداخل "جبل عقيل" بمدينة الباب من الجهة الغربية، وأن معارك عنيفة لاتزال تدور حول منطقة الجبل وسط قصف مدفعى وجوى تركى ـ غربى على مواقع التنظيم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365