قوات سوريا الديمقراطية تبدأ هجوما لاستعادة قرية السويدية من داعش

لندن (أ ش أ)

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية بدأت هجوما على قرية "السويدية" قرب سد الفرات لاستعادتها من "داعش" بدعم من قوات أمريكية خاصة.

وأضاف المرصد -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، أن انفجارات قوية هزت المنطقة جراء غارات للتحالف الدولى وسط اشتباكات بين الطرفين فى المنطقة.

وكانت فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة قد أعلنت- فى وقت سابق اليوم- أن معارك عنيفة اندلعت بين قواتها وعناصر تنظيم "داعش" فى غرب مدينة الباب بريف حلب الشمالى، مضيفة أن مسلحى التنظيم فخخوا مداخل "جبل عقيل" بمدينة الباب من الجهة الغربية، وأن معارك عنيفة لاتزال تدور حول منطقة الجبل وسط قصف مدفعى وجوى تركى ـ غربى على مواقع التنظيم.