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بالصور.. الرجاء يتعاقد مع لاعب الأسيوطى

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بالصور.. الرجاء يتعاقد مع لاعب الأسيوطى بالصور.. الرجاء يتعاقد مع لاعب الأسيوطى

>محمد الشريف

نجح الجهاز الفنى للفريق الأول لنادى الرجاء، بقيادة طارق محجوب، فى التعاقد مع كريم المانش لاعب فريق الأسيوطى والاتحاد السكندرى السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقع اللاعب على عقود انضمامه للرجاء لمدة موسم ونصف، فى حضور كل من عبد المولى مهنى مدير الكرة بالرجاء، وسعد أبو صندوق رئيس النادى، وفيصل أبو صندوق عضو مجلس الإدارة ووكيل اللاعب.

من جانبه أكد طارق محجوب، المدير الفنى، أن المانش سيكون إضافة قوية للفريق فى المرحلة المقبلة، لدعم الناحية الهجومية فى ظل رغبة الفريق المطروحى جمع أكبر عدد من النقاط خلال الدور الثانى للاستمرار فى المزاحمة والمنافسة بقوة على الصعود لدورى الأضواء والشهرة.

 


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