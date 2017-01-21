رمزى خالد يغيب عن معسكر الزمالك.. واستدعاء إسلام جمال

كتب عمرو جاب الله

غاب رمزى خالد، لاعب وسط الزمالك، عن الانتظام فى معسكر الفريق الذى انطلق فى مدينة السادس من أكتوبر اليوم، السبت، ويستمر لمدة أسبوع.

بينما استدعى الجهاز الفنى للزمالك إسلام جمال، مدافع الفريق، للانتظام فى المعسكر، وهو ما وافق عليه اللاعب رغم اقتراب رحيله إلى بتروجت.

يذكر أن الزمالك سوف يخوض أولى ودياته، بعد غد الاثنين، مع الإعلاميين.

ويقام المعسكر المغلق لفريق الزمالك فى أحد فنادق منطقة 6 أكتوبر ويستمر لمدة 8 أيام، ويستعد الزمالك لمواجهة الأولمبى يوم 3 فبراير المقبل بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر، والتى قد تؤجل حال تأهل المنتخب الوطنى لأدوار متقدمة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالجابون، لتكون أولى مباريات الأبيض أمام النادى الأهلى فى السوبر المحلى يوم 10 فبراير المقبل بدولة الإمارات.