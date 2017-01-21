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نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق المشروع الطبى لخدمة الأعضاء

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نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق المشروع الطبى لخدمة الأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق المشروع الطبى لخدمة الأعضاء

>الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى انطلاق المشروع الطبى الشامل الجديد لأعضاء النقابة بالإسكندرية.

 

وقالت نقيب المهندسين بالإسكندرية فى بيان اليوم إن المشروع الطبى الجديد يأتى انطلاقا من سياسة النقابة فى اتباع استراتيجية واضحة ومحددة وهى الارتقاء بالخدمات والأنشطة المختلفة التى تقدمها لمهندسيها، موضحة أن هذا المشروع هى خدمة جديدة تقدمها النقابة لمهندسيها، بالإضافة على مشروع الرعاية الصحية القائم فعليا.

 

وأوضح المهندس كريم محب أمين صندوق النقابة أن المشروع الطبى الشامل الجديد يحق للمهندس الاشتراك به هو وأسرته "الزوج، الزوجة، الوالد، الوالدة، الأخ، الأخت" كما يتيح المشروع الجديد لأسرة المهندس المتوفى الاشتراك به، مشيرا إلى أن قيمة الاشتراك السنوى بالمشروع هى 750 جنيها حتى سن 65 عاما، لتزيد نسبة الاشتراك بعد ذلك حتى سن 75 عاماً بنسبة 50%، وبداية من سن 76 عاما تزيد قيمة الاشتراك بنسبة 100%.

 

فيما أشار المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بالنقابة إلى أن المشروع الطبى الشامل الجديد يتميز بتغطية تكاليف العلاج "الأدوية" بكل أنواعها محلى، مستورد، أدوية الأمراض الحادة والمزمنة بنسبة 75%، هذا بالإضافة إلى ما يحتويه المشروع من "كشف، تحاليل، أشعة، عمليات" بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف فى حالة الطوارئ.


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