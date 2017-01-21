فى رابع مبارياته مع منتخب أوغندا.. هل يحقق الفراعنة نفس نتيجة الثلاث مواجهات السابقة؟

فى رابع مبارياته مع اوغندا ،هل يكرر منتخب مصر لكرة القدم اليوم السبت،سيناريوهات الأربع مواجهات السابقة؟ سؤال تتحدد الاجابه عليه بعد إنطلاق المابارة التى تجمع الفريقين فى التاسعه مساء اليوم السبت.

> وفى ثانى مبارياتهما بالبطوله الافريقيه يسعى المنتخب الوطنى للفوز ،لرفع رصيده بالمجموعه إلى اربع نقاط،عقب تعادله باولى مبارياته مع مالى،بينما يطمع المنتخب الاوغندى فى تعويض الخسارة التى تعرض لها،فى المباراة التى خاضها امام منتخب غانا.

> وشهد تاريخ البطولة 3 مواجهات للفريقين،أنتهوا جميعا بنتيجه واحدة هى فوز مصر بهدفين مقابل هدف ،حيث كانت المواجهة الاولى فى نصف نهائى النسخة الثالثة باديس ابابا قبل “55″ عاما و بالتحديد “18 يناير 1962″ ، انتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب الاوغندى بهد مرور “16″ دقيقة عن طريق جوناثان ، وفى الشوط الثانى نجح المنتخب المصرى فى تحويل هزيمته الى فوز عن طريق بدوى عبد الفتاح ،و صالح سليم .

> .

> المواجهة الثانية كانت فى أفتتاح البطولة التاسعة يوم 1مارس عام “1974″ بالقاهرة ،وفازت مصر أيضا بهدفين مقابل هدف” ، أنتهى الشوط الاول بالتعادل بهدف لكل فريق ، تقدم لمصر على ابو جريشة بعد مرور ستة دقائق ، و تعادل الاوغندى موبيرو فى الدقيقة “28″ ، وفى الشوط الثانى أحرز على خليل هدف الفوز للفراعنه.

> وفى 3مارس 1976 بالجولة الثانية من البطولة رقم “10″ باديس ابابا، فازت مصر بهدفى مصطفى عبده وطه بصرى،بعد تأخرها بهدف احرزه الاوغندى “دينيس وبوا”.