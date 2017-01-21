رغم تحذيرات تناوله.. هولنديون ينتجون "لبان" من البانجو لعلاج القولون العصبى

كتب بيتر إبراهيم

على الرغم من التحذيرات المستمرة من تناول المخدرات ومن ضمنها البانجو، وتأثيراتها السلبية المميتة، فلأول مرة يتم الإعلان عن لبان جديد مصنوع من البانجو، واستخدامه كعلاج لمرضى القولون العصبى، فقد نجح فريق من العلماء الهولنديين فى علاج متلازمة القولون العصبى، عن طريق ابتكار لبان من الماريجوانا "البانجو" للسيطرة على المرض.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الأطباء بذلوا جهودا مضنية لإيجاد علاج فعال لهذا المرض، والذى يصيب نحو 3.5 مليون أمريكى سنوياً.

لكن فريق الباحثين بجامعة "فاجينينجين" الهولندية اكتشفوا خاصية أساسية فى "الماريجوانا" يمكنها تخفيف تشنجات القولون، الذى يبدو السبب الجذرى للأعراض،وسرعان ما قامت شركة أمريكية بانتاج لبان يحتوى على الماريجوانا الطبية، ويسمى المنتج الجديد “CanChew”.

وأشارت البحوث الأولية إلى أن المنتج يمكن أن يقلل من تقلصات المعدة المؤلمة، والسيطرة على الانتفاخ، وتسهيل خروج البراز، لأن المخدرات تتفاعل مع الجهاز الهضمى وتخفف من توتره.

وقال الدكتور "ستيوارت تيتوس"، إن متلازمة القولون العصبى أو “IBS” هو واحد من أكثر الاضطرابات شيوعاً فى العالم ويؤثر على ما يصل إلى 15% من سكان العالم، مع عدم وجود خيارات لعلاج الاعراض التى غالبا ما تؤرق حياة المرضى.