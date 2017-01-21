براءة مصور صحفي من اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

قضت الدائرة 23 جنايات الجيزة، اليوم السبت، ببراءة المصور الصحفي عبد الرحمن على طاهر، من اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور و القوانين.

وأسندت النيابة للمصور الصحفي اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور و القوانين و الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن و غيرها من الحريات و التظاهر بدون إخطار و تنظيم تظاهرة أخلت بالامن العام و الآلاف العمدى لمملكة عامة و خاصة و التعدى على قوات الأمن وإحداث إصابة بأحد ظباط الشرطة.

كان قد ألقي القبض علي المصور الصحفي عبد الرحمن طاهر على خلفية تظاهرات في ذكرى ثورة 25 يناير من عام 2014.