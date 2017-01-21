أخبار عاجلة

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة ... اللي لسه مخليك شباب إنك لسه بتحب النسوان -
شيري ستوديو - دويتو عالمي السوبر ستار " راغب علامة " وشيرين عبد الوهاب .. " حاجة غريبة " -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فى رابع مبارياته مع منتخب أوغندا.. هل يحقق الفراعنه نفس نتيجة الثلاث مواجهات السابقه؟

Google+ Print
فى رابع مبارياته مع منتخب أوغندا.. هل يحقق الفراعنه نفس نتيجة الثلاث مواجهات السابقه؟ فى رابع مبارياته مع منتخب أوغندا.. هل يحقق الفراعنه نفس نتيجة الثلاث مواجهات السابقه؟

فى رابع مبارياته مع اوغندا ،هل يكرر منتخب لكرة القدم اليوم السبت،سيناريوهات الأربع مواجهات السابقة؟ سؤال تتحدد الاجابه عليه بعد إنطلاق المابارة التى تجمع الفريقين فى التاسعه مساء اليوم السبت.
> وفى ثانى مبارياتهما بالبطوله الافريقيه يسعى الوطنى للفوز ،لرفع رصيده بالمجموعه إلى اربع نقاط،عقب تعادله باولى مبارياته مع مالى،بينما يطمع المنتخب الاوغندى فى تعويض الخسارة التى تعرض لها،فى المباراة التى خاضها امام منتخب غانا.
> وشهد تاريخ البطولة 3 مواجهات للفريقين،أنتهوا جميعا بنتيجه واحدة هى فوز مصر بهدفين مقابل هدف ،حيث كانت المواجهة الاولى فى نصف نهائى النسخة الثالثة باديس ابابا قبل “55″ عاما و بالتحديد “18 يناير 1962″ ، انتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب الاوغندى بهد مرور “16″ دقيقة عن طريق جوناثان ، وفى الشوط الثانى نجح المنتخب المصرى فى تحويل هزيمته الى فوز عن طريق بدوى عبد الفتاح ،و صالح سليم .
> .
> المواجهة الثانية كانت فى أفتتاح البطولة التاسعة يوم 1مارس عام “1974″ بالقاهرة ،وفازت مصر أيضا بهدفين مقابل هدف” ، أنتهى الشوط الاول بالتعادل بهدف لكل فريق ، تقدم لمصر على ابو جريشة بعد مرور ستة دقائق ، و تعادل الاوغندى موبيرو فى الدقيقة “28″ ، وفى الشوط الثانى أحرز على خليل هدف الفوز للفراعنه.
> وفى 3مارس 1976 بالجولة الثانية من البطولة رقم “10″ باديس ابابا، فازت مصر بهدفى مصطفى عبده وطه بصرى،بعد تأخرها بهدف احرزه الاوغندى “دينيس وبوا”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017