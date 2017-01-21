بدء إعادة محاكمة 7 متهمين في واقعة حرق مطعم كنتاكي بإمبابة

بدأت محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل جلسة اعادة اجراءات محاكمة 7 متهمين في اداث العنف التي حدثت في منطقة امبابة في يناير 2015 والتي اسفرت عن حرق مطعم ” كنتاكي” الموجود بالمنطقة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

> وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عادل خلف عبد العال غلاب وشهرته ” تيتو ” و محمود شوقي حنفي وعلاء شعبان ابو الفضل وحجازي عبد العال عبد العال و احمد ابراهيم محمد ابراهيم و اسلام عيد عبد الموجود ومحمد خالد محمد عفيفي، بأنهم في يوم 31 يناير 2015 أسسوا علي خلاف القانون جماعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي حرية المواطنين والاضرار بالسلم العام والاجتماعي وكان الارهاب وسيلة من الوسائل التي استخدموها في تحقيق اغراضهم.

كما نسبت لهم النيابة أنهم وضعوا النار عمدًا في مبني بالمدينة “مطعم كنتاكي” بأن القوا به زجاجات تحتوي علي مواد معجلة للاشتعال وأضرموا بها النيران فأتت علي كافة محتوياته، كما أنهم حازوا سلاح ناري مششخن ” بندقية آليه ” بدون ترخيص وحازوا ذخيرة لها وحازوا ايضا ” بندقية خرطوش ” والزخائر الخصة بها لاتمام جريمتهم المنسوبة اليهم.