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إنخفاض أسعار الأسماك بجميع أنواعها فى تعاملات اليوم السبت 21 يناير فى سوق العبور

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إنخفاض أسعار الأسماك بجميع أنواعها فى تعاملات اليوم السبت 21 يناير فى سوق العبور إنخفاض أسعار الأسماك بجميع أنواعها فى تعاملات اليوم السبت 21 يناير فى سوق العبور

شهدت الأسماك أنخفاض طفيف بجيمع أنواع الأسماك وذلك خلال تعاملات اليوم السبت 21 يناير فى سوق العبور، واختلفت الأسعار حسب نوع السمك وحجمه حيث سجل سعر الكيلو من سمك البلطى ما بين 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه، بينما سجل سعر كيلو سمك قشر البياض ما بين 19 جنيهاً إلى 23 جنيهاً، وتراوح سعر كيلو السمك البورى الممتاز ما بين 25 جنيه إلى 31 جنيه، وسجل سعر كيلو السمك الكاليمارى ما بين 40 جنيه إلى 60 جنيه، وقد بلغ سعر كيلو السمك البورى ما بين 24 جنيه إلى 30 جنيه.

فى حين سجل سعر كيلو سمك الفيليه البلطى ما بين 22 جنيهاً إلى 58 جنيهاً، بينما سجل سعر كيلو السمك البياض البلدى 23 جنيهاً، وقد بلغ سعر كيلو سمك البطلى الأسوانى ما بين 5 جنيهات إلى 17 جنيهاً، وقد سجل سعر كيلو سمك الجمبرى المجمد ما بين 40 جنيها إلى 70 جنيهاً، وقد بلغ سعر كيلو سمك القراميط ما بين 5 جنيهات إلى 15 جنيهاً.

وقد سجل سعر كيلو سمك المكرونة السويسى ما بين 33 جنيهاً إلى 53 جنيهاً، وبلغ سعر كيلو سمك المكرونة الخليجى ما بين 19 جنيهاً إلى 25 جنيهاً، وقد سجل سعر كيلو السمك المكرونة المجمدة ما بين 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، فى حين سجل سعر كيلو السمك الماكريل المجمد ما بين 15 جنيه إلى 25 جنيه.

ويرجع إنخفاض أسعار الأسماك فى تعاملات هذه الأيام وذلك لزيادة المعروض من السمك وقلة الطلب بسبب موجه الغلاء وإرتفاع الأسعار وزيادة تكلفة النقل ورغبة التجار من البيع بأقل الأسعار لأن السمك من السلع التى تتلف فى حالة عدم بيعها طازجة.

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