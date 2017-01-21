“إيمان” خانت زوجها وإقنعته بالثأر من صديقه مما أدي إلي قتله لصديقه بمصر القديمة

تلقي مفتش مباحث جنوب القاهرة العميد عبد العزيز سليم بلاغاً من رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة يفيد بعثور بعض الأهالي علي جثة شخص متوفي داخل شقة بشارع أهل الراية، حيث إنتقلت قوات الأمن إلي مكان وقوع الحادث وتبين من التحريات التي قامت بها المباحث أن المجني عليه هو شاب يبلغ من العمر 37 عاماً يعمل بخزان مياه غازية مُلقي علي أرضية غرفة النوم في حالة تيبس وبه إصابات وجرح ذبحي عند الرقبة وعدة خدوش وسحجات متفرقة في الجسم.

حيث أمر مدير مباحث القاهرة بالبحث والتحري عن الواقعة وكشف غموضها وبالفعل تم الوصول إلي شقيق المجني عليه وأكد أنه قام بالعثور عليه في الشقة مقتولاً بعد أن إتصل به لمدة 3 أيام ولم يجب علي إتصالاته، وبعد التحريات وعمل المباحث علي كشف غموض الحادث توصلوا وألقوا القبض علي المتهمين وهم “م.ع” يبلغ من العمر 39 عاماً عامل زراعي، وزوجته “إيمان” البالغه من العمر 29 عاماً ربة منزل.

حيث كانت هذه المتهمة علي علاقة غير شرعية مع المجني عليه، وفي يوم قام المجني عليه بطلبها ليقضيا يومان في منزله مستغلاً تغيب زوجها ولكنها رفضت ومن ثم ظل يلح عليها وهددها بصور مخلة لها، ثم قامت الزوجة بكشف العلاقة لزوجها وقاما بالإتفاق علي قتله وذهبت الزوجة علي أنها موافقة للمجني عليه ومن ثم قامت بقتله بجاكوش وعلي الفور دخل الزوج وبيده سكين مطبخ وأجهز عليه بالطعن والضرب مما أدي إلي قتله علي الفور.

شبكةعيونالإخبارية

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