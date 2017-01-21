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راشد الغنوشى: لا نخشى ترامب وتهديداته موجهة للإرهابيين

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راشد الغنوشى: لا نخشى ترامب وتهديداته موجهة للإرهابيين راشد الغنوشى: لا نخشى ترامب وتهديداته موجهة للإرهابيين

>كتبت آمال رسلان

قال راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة "إخوان تونس"، إن من يخاف من وصول دونالد إلى الحكم هم الإرهابيون، وليس المسلمون الملتزمون بدينهم الداعى للسلم والأخوة فهؤلاء "لا خوف عليهم من ترامب ولا من غيره".

 

جاء ذلك ردا من الغنوشى على تداعيات وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم فى الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا على الأحزاب المبنية على مرجعية دينية، أشار رئيس حركة النهضة إلى أن من بين من ساهم فى حفل تنصيبه ممثلون عن الدين الإسلامى باعتبار أن الإسلام يعتبر أحد الديانات المعترف بها فى أمريكا.

 

وقال الغنوشى، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية اليوم فيما يتعلق بملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، إن التونسيون متفقون على إدانة الإرهاب ومقاومته بكل الوسائل والوقوف فى جبهة وطنية لمواجهته، مضيفا "الإرهاب يستدعى تكوين جبهة وطنية موحدة ضده، وسنكون فى مقدمة هذه الجبهة.. ولا يجب اختلاق اختلافات وهمية توحى بأن هناك من يدافع عن الإرهاب.. ".

 


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