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إحالة طعن توفيق عكاشة ببطلان عضويته بالبرلمان للمفوضين

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إحالة طعن توفيق عكاشة ببطلان عضويته بالبرلمان للمفوضين إحالة طعن توفيق عكاشة ببطلان عضويته بالبرلمان للمفوضين

البرللماني السابق والإعلامي توفيق عكاشة – أرشيفية

قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة دعوى طعن البرلماني السابق توفيق عكاشة على إسقاط عضويته، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ، محددة الجلسة القادمة لتكون بتاريخ 25 مارس.

يٌذكر أن المحكمة الإدارية العليا، تنظر طعن توفيق عكاشة، على إسقاط عضويته بالبرلمان ، وذكر الطعن أن الطاعن انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية، فضلاً عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعى العديد من المصريين الذين أمنوا بأفكاره وقدروه احتراماً لأرائه لما حظي به وناله من قبول ومصداقية

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