بسبب فيلم ومسلسلين.. «مى سليم» تتنقل بين 3 أستديوهات

تقوم الفنانة مى سليم حاليا بتصوير مشاهدها فى 3 أعمال فنيه مختلفه، أحدثها مسلسل “السبع صنايع”.

> وبدأت “مى” تصوير أول مشاهد المسلسل الكوميدى “السبع صنايع”،مع اقتراب إنتهائها من أخر مشاهدها فى مسلسل “أختيار اجبارى”،الى جانب مشاركتها فى فيلم “خير وبركه”.

> ويعد “السبع صنايع”أولى مسلسل حلقات منفصلة تقوم “مى” ببطولته،ويشاركه الظهور به كضيوف شرف،النجوم والنجمات،أحمد السقا،منى زكى،نيللى كريم ،كنده علوش،وحسن الرداد.

> ويضم العمل شريف رمزى،أنجى وجدان،أنعام سالوسه،شيماء سيف،وهو من اخراج تغريد العصفورى ومارى بادير.

> أما مسلسل “إختيار اجبارى” الذى بدأ عرض اولى حلقاته على قناة “DMC”فتشارك “مى ” فى البطولة مع أحمد زاهر ،خالد سليم، كريم فهمى.

> وفى فيلم “خير وبركة” ،تقوم “مى” بتصوير دورها مع كل من على ربيع ،محمد عبد الرحمن، وهو إخراج سامح عبد العزيز ،وإنتاج أحمد السبكى.