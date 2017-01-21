تقوم الفنانة مى سليم حاليا بتصوير مشاهدها فى 3 أعمال فنيه مختلفه، أحدثها مسلسل “السبع صنايع”.
> وبدأت “مى” تصوير أول مشاهد المسلسل الكوميدى “السبع صنايع”،مع اقتراب إنتهائها من أخر مشاهدها فى مسلسل “أختيار اجبارى”،الى جانب مشاركتها فى فيلم “خير وبركه”.
> ويعد “السبع صنايع”أولى مسلسل حلقات منفصلة تقوم “مى” ببطولته،ويشاركه الظهور به كضيوف شرف،النجوم والنجمات،أحمد السقا،منى زكى،نيللى كريم ،كنده علوش،وحسن الرداد.
> ويضم العمل شريف رمزى،أنجى وجدان،أنعام سالوسه،شيماء سيف،وهو من اخراج تغريد العصفورى ومارى بادير.
> أما مسلسل “إختيار اجبارى” الذى بدأ عرض اولى حلقاته على قناة “DMC”فتشارك “مى ” فى البطولة مع أحمد زاهر ،خالد سليم، كريم فهمى.
> وفى فيلم “خير وبركة” ،تقوم “مى” بتصوير دورها مع كل من على ربيع ،محمد عبد الرحمن، وهو إخراج سامح عبد العزيز ،وإنتاج أحمد السبكى.
بسبب فيلم ومسلسلين.. «مى سليم» تتنقل بين 3 أستديوهات
تقوم الفنانة مى سليم حاليا بتصوير مشاهدها فى 3 أعمال فنيه مختلفه، أحدثها مسلسل “السبع صنايع”.