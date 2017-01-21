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بسبب فيلم ومسلسلين.. «مى سليم» تتنقل بين 3 أستديوهات

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بسبب فيلم ومسلسلين.. «مى سليم» تتنقل بين 3 أستديوهات بسبب فيلم ومسلسلين.. «مى سليم» تتنقل بين 3 أستديوهات

تقوم الفنانة مى سليم حاليا بتصوير مشاهدها فى 3 أعمال فنيه مختلفه، أحدثها مسلسل “السبع صنايع”.
> وبدأت “مى” تصوير أول مشاهد المسلسل الكوميدى “السبع صنايع”،مع اقتراب إنتهائها من أخر مشاهدها فى مسلسل “أختيار اجبارى”،الى جانب مشاركتها فى فيلم “خير وبركه”.
> ويعد “السبع صنايع”أولى مسلسل حلقات منفصلة تقوم “مى” ببطولته،ويشاركه الظهور به كضيوف شرف،النجوم والنجمات،أحمد السقا،منى زكى،نيللى كريم ،كنده علوش،وحسن الرداد.
> ويضم العمل شريف رمزى،أنجى وجدان،أنعام سالوسه،شيماء سيف،وهو من اخراج تغريد العصفورى ومارى بادير.
> أما مسلسل “إختيار اجبارى” الذى بدأ عرض اولى حلقاته على قناة “DMC”فتشارك “مى ” فى البطولة مع أحمد زاهر ،خالد سليم، كريم فهمى.
> وفى فيلم “خير وبركة” ،تقوم “مى” بتصوير دورها مع كل من على ربيع ،محمد عبد الرحمن، وهو إخراج سامح عبد العزيز ،وإنتاج أحمد السبكى.

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