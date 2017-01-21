النيابة الإدارية تحيل مديرة مدرسة ومعلمتين للمحاكمة التأدييبة بتهمة الإهمال

كتبت عبدالله محمود

أحالت هيئة النيابة الإدارية، مدرسة اقتصاد منزلى تدعى " م.ف "، و "ف.أ" مدرسة دراسات بالمدرسة الإعدادية بنات بإدارة نجع حمادي التعليمية، و"م.م" مديرة المدرسة، للمحاكمة التأديبية، ووقعت جزاءات بحق 9 من العاملين بذات المدرسة لاهمالهم وتقصيرهم عن أداء واجبهم الوظيفى.

وتبين من تحقيقات هيئة النيابة الأدارية، بالقضية رقم 711 لسنة 2016، والتي باشرها عمر همام رئيس النيابة بإشراف المستشار شعبان عبد الغني مدير النيابة، أن المتهمين خرجوا عن مقتضى العمل الوظيفي من خلال قيام المتهمة الأولى بوضع مقعد خشبي أسفل العارضة المتحركة بفناء المدرسة ما شجع الطالبات على تسلق العارضة المتحركة، ثم اهملت بعد ذلك في متابعة الطالبات الموجودات في فناء المدرسة وقت الفسحة اثناء قيامها بعملها كمشرفة للفناء، مما ترتب عليه تسلق ميار احمد أبو السعود وأخريات من الطالبات بالمدرسة على العارضة المتحركة، ما نتج عنه وفاة الطالبة سالفة الذكرأثر اصطدم العارضة المتحركة بها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمتين الثانية والثالثة اشتركتا فى نفس الواقعة، مما أدى الى وفاة الطالبة واصابة عدد من الطالبات الاخريات.

وانتهت النيابة الإدارية بنجع حمادي إلى مجازاة "ر.ص" الزائرة الصحية بإدارة طلاب المدارس بإدارة التأمين الصحي لتقاعسها عن زيارة ومتابعة مدرسة الإعدادية بنات وذلك خلال العام الدراسي 2015م /2016م والعام الدراسي 2016/2017، حال إن تلك الأيام مخصصة لها فيها التواجد بمدرسة الإعدادية بنات وبالمخالفة للخطة الموضوعة من قبل إدارة طلاب المدارس بعيادة التأمين الصحي، والثانى "ع.ج" وكيل المدرسة لشئون الطلبة بمدرسة الإعدادية بنات بإدارة نجع حمادي التعليمية لتقاعسها عن إخطار إدارة طلاب المدارس للتأمين الصحي بعدم تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة.

كما تم مجازاة و "ه.ح" وكيلة مدرسة الإعدادية بنات ومسئولة سجل الحضور والانصراف الخاص بالزائرة الصحية بالمدرسة لتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام الزائرة الصحية بالتواجد بمقر مدرسة الإعدادية بنات ومتابعة حالة الطلبات الصحية حسب الخطة الموضوعة لها من إدارة طلاب المدارس وذلك بإخطار الإدارة سالفة الذكر بعدم تواجد المذكورة سلفاً مما ترتب علية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكورة، و"ع.ف" مدير مدرسة الإعدادية بنات سابقاً لإهماله في الاشراف على المتهمة السابقة بصفته مديراً للمدرسة منذ بدء العام الدراسي 2015 /2016 حتى 30/3/2016 مما ترتب عليه عدم قيام الأخيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم تواجد الزائرة الصحية وذلك بمخاطبة ادارة طلاب المدارس بالتامين الصحي.

ووقعت النيابة الإدارية جزاءات بحق 6 من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة لتواجدهم بالغرفة المخصصة للزائرة الصحية خلال العام الدراسي 2016م ـ 2017م حال إن تلك الغرفة مخصصة لتوقيع الكشف الطبي على الطالبات وليس حجرة لتواجد المدرسات بها.