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28 يناير .. إنطلاق ماراثون الدراجات "الغردقة آمنة 2017"

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28 يناير .. إنطلاق ماراثون الدراجات "الغردقة آمنة 2017" 28 يناير .. إنطلاق ماراثون الدراجات "الغردقة آمنة 2017"

>البحر الأحمر - عماد عرفة

تشهد مدينة الغردقة فى 28 من يناير الجارى إنطلاق فعاليات ماراثون الدراجات "الغردقة آمنة 2017"، والذى تنظمه مؤسسة غردقة الخير، بالتعاون مع فريق يلا بيك، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وفريق هورجادا كروزر، تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله محافظة البحر الأحمر.

من جانبه أكد الدكتور رضا النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة غردقة الخير ، أن الماراثون للإحتفال بالعيد القومى لمحافظة البحر الأحمر بالتزامن مع إنطلاق المؤسسة .

أضاف "النجار" فى بيان للمؤسسة أن عدد المشاركين بالماراثون 100 مشارك من مختلف الجنسيات ، حيث لا يقل سن المشارك عن 16 سنة، على أن تكون نقطة الماراثون أمام النصب التذكارى أمام ديوان عام المحافظة ، مروراً مسجد الميناء الكبير ، ثم ميدان أكوا فن ، ثم كورنيش فلفلة ، و نقطة النهاية بجوار بنك القاهرة بالممشى السياحى جنوب مدينة الغردقة .

وأشار رئيس مجلس إدراة مؤسسة غردقة الخير ، أن الهدف من تلك الفعاليات هو نقل الصورة الحقيقية للحالة الأمنية لدعم و تنشيط السياحة .

 


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