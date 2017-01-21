القبض على تاجر مخدرات و3 هاربين من أحكام بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الامنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث تنفيذ الأحكام وضباط مباحث الأقسام والمراكز، من القبض على تاجر بحوزته بانجو و3 هاربين من أحكام وتحرير 565 مخالفة مرورية فى حملة أمنية.

تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط مباحث الاقسام والمراكز بشن حملة أمنية أسفرت عن ضبط المتهم "أحمد .ع .ب" مواليد 1992 سائق مقيم السنبلاوين ــ الدقهلية، حال تواجده بمنطقة السلام ــ القنطرة شرق مستقلا السيارة قيادته رقم د ر س 5817 نصف نقل ماركة أسوزو بيضاء اللون، بحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى "700 جرام"، وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وألقى ضباط مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على كل من، المتهم "محمد .إ .ح" 38 سنة عامل مقيم أبوخليفة - دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4780/2016 قسم أول ــ المقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات"، و"أدهم .ج. ع" مواليد 1987 عامل مقيم شارع شريف- دائرة قسم أول مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3900/2016 قسم أول المقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" و"مصطفى. س. م" مواليد 1980 عامل مقيم الوسطى ــ بنى سويف مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1723/2014 قسم شرم الشيخ المقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "مخدرات"، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى سياق متصل نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

أسفرت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير ادارة المرور من تحرير وضبط 565 مخالفة مرورية متنوعة و شملت107 مخالفات مرورية متنوعة "نموذج 125" و66 مخالفة إزالة ملصقات و73 مخالفة انتظار خاطئ وحجز4 سيارات و143 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو32 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و42 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، وسحب 6 رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 7 رخص لمخالفة البيئة و74 مخالفة سرعة زائدة "رادار" وسحب 11 رخصة لمخالفة خط السير.

كما تمكنت الحملة من ضبط 14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير11 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و9 مخالفات انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و29مخالفة عدم ارتداء خوذة وحجز 8 سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب" والسير عكس الاتجاه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.