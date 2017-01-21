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11فبراير الحكم فى حظر حركة حسم الإرهابية

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11فبراير الحكم فى حظر حركة حسم الإرهابية 11فبراير الحكم فى حظر حركة حسم الإرهابية

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، جلسة 11 فبراير المقبل، للحكم في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات التي يطالب فيها بحظر حركة “حسم” الإرهابية.

وطالب فرحات في دعواه التي حملت رقم 3639 لسنة 2016، مستعجل القاهرة، بحظر حركة “حسم الإرهابية”، مستندا إلى تبنيها عددا من الأعمال الإرهابية.

وأوضح فرحات، أن حركة حسم تبنت عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، ومفتي الجمهورية علي جمعة، وكذلك محامولة اغتيال المستشار معتز خفاجي، قاضي محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

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