بالصور.. ملفات مطار القاهرة في الطرقات تبحث عن مكان لحفظها

مراسل – ONA:

شهد مطار القاهرة الدولي، واقعة غريبة من نوعها، عندما فوجئ مسئولو المطار بوجود القرارات والمستندات الهامة التي تم اتخاذها داخل أحد الطرقات، وذلك بالطابق الخامس بمبني شركة ميناء القاهرة الجوي ، بسبب عمليات إعادة ترميم وتأهيل لمكاتب العاملين بالطابق .

صرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي، إن حفظ الأوراق القرارات الخاصة بشركة الميناء في احدي الطرقات جعلها عرضه للتلف أو الضياع، خاصة مع مرور عدد كبير من العاملين بشركة الميناء في الممر أثناء عمليات الدخول أو الخروج لمتابعة أعمالهم اليومية .