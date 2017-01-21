أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب يتقدم بطلب إحاطة لحل أزمة العقود المؤقتة لمعلمى الشرقية

Google+ Print
نائب يتقدم بطلب إحاطة لحل أزمة العقود المؤقتة لمعلمى الشرقية نائب يتقدم بطلب إحاطة لحل أزمة العقود المؤقتة لمعلمى الشرقية

>كتب محمد أبو عوض

قال لطفى شحاته،  عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التخطيط أشرف العربى، ووزير المالية عمرو الجارحى، ووزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، بسبب أزمة 18 ألف و200 معلم وموظف فى محافظة الشرقية يعملون بعقود مؤقتة.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ "برلمانى" أن المعلمين يجب أن يوفر لهم حياة كريمة إذا أردنا النهوض بالعملية التعليمية فى ، متسائلا هل  يعقل أن يكون هناك 18 ألف موظف بوزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، منهم نسبة تعمل بعقود مؤقته، مقابل 70 جنيها، والباقى يعمل منذ 5 سنوات دون أجر ويعامل معاملة المدرس فى الجزاءات وغيرها.

وأكد شحاته " انه سيلتقى وفدا من نقابة معلمى محافظة الشرقية الخميس المقبل، لمناقشة المشاكل الخاصة بالمعلمين فى المحافظة ومواجهة بعض الأزمات التى يتعرض لها المعلمين سواء من تعدى بعض الأهالى على المدرسين أو غيرها من المشاكل.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة