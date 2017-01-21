نائب يتقدم بطلب إحاطة لحل أزمة العقود المؤقتة لمعلمى الشرقية

كتب محمد أبو عوض

قال لطفى شحاته، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التخطيط أشرف العربى، ووزير المالية عمرو الجارحى، ووزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، بسبب أزمة 18 ألف و200 معلم وموظف فى محافظة الشرقية يعملون بعقود مؤقتة.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ "برلمانى" أن المعلمين يجب أن يوفر لهم حياة كريمة إذا أردنا النهوض بالعملية التعليمية فى مصر، متسائلا هل يعقل أن يكون هناك 18 ألف موظف بوزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، منهم نسبة تعمل بعقود مؤقته، مقابل 70 جنيها، والباقى يعمل منذ 5 سنوات دون أجر ويعامل معاملة المدرس فى الجزاءات وغيرها.

وأكد شحاته " انه سيلتقى وفدا من نقابة معلمى محافظة الشرقية الخميس المقبل، لمناقشة المشاكل الخاصة بالمعلمين فى المحافظة ومواجهة بعض الأزمات التى يتعرض لها المعلمين سواء من تعدى بعض الأهالى على المدرسين أو غيرها من المشاكل.