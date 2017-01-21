تحويل مبنى كلية التربية القديم بجامعة العريش مقرا لرئاسة الجامعة

شمال سيناء ـ محمد حسين

قررت جامعة العريش تحويل مبنى كلية التربية القديم لمقر إدارى لرئاسة الجامعة، وقال الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، فى تصريحات صحفية، إن مقر كلية التربية القديم الكائن بجوار مبنى مجلس مدينة العريش وسط المدينة أصبح هو المقر الإدارى لرئاسة الجامعة ومكتب رئيس الجامعة والنواب ويجرى العمل حالياً فى آخر مراحل إعادة تأهيل وترميم المبنى ومقررا افتتاحه رسميا فى إبريل المقبل، ضمن مشروعات أخرى مقررا افتتاحها فى احتفالات سيناء بذكرى العيد القومى وتحرير سيناء.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن من بين هذه المشروعات 8 مدرجات جديدة مركزية تخدم كافة كليات الجامعة، ومبنى الأقسام العلمية وعدد من المنشآت والمشروعات المجتمعية.

وفى سياق آخر انتظمت امتحانات منتصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية فى مدارس شمال سيناء، للأسبوع الثانى على التوالى.

وقال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن اللجان بالمرحلة الابتدائية 178 لجنة بها 9393 طالبا، والمرحلة الإعدادية 99 لجنة بها 81177 طالبا.

وأضاف أنه يتم تأمين اللجان بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، ولم ترد أى شكاوى من اللجان والملاحظين وأولياء الأمور، وأنه يتم تسليم الإجابات لمراكز الكنترولات المقرر بكل إدارة والمديرية ويتوالى تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات تباعا.