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جامعة الزقازيق: بدء الدراسة بكلية علوم ذوى الإعاقة العام المقبل

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جامعة الزقازيق: بدء الدراسة بكلية علوم ذوى الإعاقة العام المقبل جامعة الزقازيق: بدء الدراسة بكلية علوم ذوى الإعاقة العام المقبل

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

صرح الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وافق على إنشاء كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، كصرح جديد يضاف إلي الجامعة وهي تكمل عامها الثاني والأربعين.

وأضاف رئيس الجامعة ان  إنشاء كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل تم استحداثها لتخريج مؤهلين ومتخصصين في التعامل مع ذوي الإعاقات المختلفة والاحتياجات الخاصة، وتأهيلهم بطريقة أكاديمية ولسد احتياجات المجتمع الشرقاوي في هذا المجال، وسوف تبدأ الدراسة بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق العام القادم وذلك في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكلا  البرنامجين المتضامنين فيها وهما برنامج الأخصائي بأقسامه السبعة بمعدل قسم لكل إعاقة وبرنامج المعلم بأقسامه الأربعة .


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