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المنتخب العسكري يختتم مباريات الدور الأول لكأس العالم بمواجهة سوريا

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المنتخب العسكري يختتم مباريات الدور الأول لكأس العالم بمواجهة سوريا المنتخب العسكري يختتم مباريات الدور الأول لكأس العالم بمواجهة سوريا

يختتم العسكري مباريات الدور الأول لكأس العالم بمواجهة صعبة أمام نظيره السوري، في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لبطولة كاس العالم العسكرية المقامة حاليا في سلطنة عمان.

يتطلع المنتخب المصري لتحقيق الفوز في المباراة للتربع على قمة المجموعة بعد تعادله مع بولندا وفوزه الكبير على كندا برباعية نظيفة، ما منح اللاعبين دفعة قوية قبل مباراة اليوم، فضلا عن طلب محمد عمر، المدير الفني، من اللاعبين مواصلة المسيرة القوية وتقديم عرض قوى أمام سوريا، للتأكيد على تفوق الفريق وقدرته على المنافسة والتتويج باللقب.

يعتمد المدير الفنى للفراعنة على عدد من النجوم الذين ظهروا بمستوى جيد أمام كندا وينتظر أن يدفع محمد عمر بنفس تشكيلة المباراة الأخيرة التى ضمت، محمد عواد فى حراسة المرمى، وهشام شحاتة ومحمود الونش وأحمد سامى ومحمد طارق ونور السيد ومحمد أشرف ومحمد رزق وأحمد عيد عبدالملك وأحمد الشيخ وحسام باولو

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