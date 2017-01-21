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وزير التموين: نستهلك 18 مليون طن قمح وننتج 7 مليون فقط

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وزير التموين: نستهلك 18 مليون طن قمح وننتج 7 مليون فقط وزير التموين: نستهلك 18 مليون طن قمح وننتج 7 مليون فقط

أكد اللواء محمد على مصيلحى، وزير والتجارة الداخلية، أن معدل الاستهلاك من الأقماح سنويًا يقترب من 18 مليون طن فى الوقت الذى يبلغ معد الانتاج المحلى 7 مليون طن، ويتم استيراد باقى الكميات من الخارج.

 

وأضاف وزير التموين خلال افتتاح مجمع التوفيقية الاستهلاكى، اليوم السبت، بعد تطويره، أن الوزارة تقوم بتوفير كافة السلع الغذائية والخبز المدعم للمواطنين.

 

وأوضح أن تتحمل فارق زيادة  تكلفة إنتاج الخبز، كى يظل سعر الرغيف المدعم 5 قروش، لافتا إلى أنه يتم تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توفر كافة المنتجات، وكذلك إنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية.

 

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مصر 365

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