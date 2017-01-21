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وزير التموين: منع تصدير الأرز للخارج بعد امتناع الشركات عن التوريد

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وزير التموين: منع تصدير الأرز للخارج بعد امتناع الشركات عن التوريد وزير التموين: منع تصدير الأرز للخارج بعد امتناع الشركات عن التوريد

>كتب مدحت وهبة تصوير خالد كامل

أكد اللواء محمد على مصيلحى، وزير والتجارة الداخلية، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط الأسواق ومنع تهريب الأرز، بعد احتكار العديد من الموردين للسلعة بهدف رفع الأسعار، لافتا إلى استمرار منع تصدير الأرز للخارج وتكثيف الحملات لضبط المخالفين.

 

وقال وزير التموين، فى تصريحات صحفية، خلال افتتاح فروع للمجمعات الاستهلاكية اليوم بعد تطويرها بحضور ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم منع انتقال السيارات المحملة بالأرز إلى المحافظات الحدودية إلا بعد الحصول على تصاريح، لضمان عدم تهريب الأرز عبر الحدود، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ساهمت فى تفكير التجار للتوريد لوزارة التموين مره أخرى، وأن الوزارة سوف تدرس العروض والشراء بالأسعار المناسبة لطرح الأرز على بطاقات التموين.

 

 

 

 


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