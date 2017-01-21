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غداً .. جامعة أسيوط تعلن عن نجاح أول حالة زرع نخاع لطفل

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غداً .. جامعة أسيوط تعلن عن نجاح أول حالة زرع نخاع لطفل غداً .. جامعة أسيوط تعلن عن نجاح أول حالة زرع نخاع لطفل

>أسيوط - هيثم البدرى

أعلنت جامعة أسيوط عن انعقاد مؤتمر صحفي بمعهد جنوب للأورام غدا للإعلان عن نجاح إجراء أول حالة زرع نخاع تمت لطفل.

وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، و نواب رئيس الجامعة صرح بذلك الدكتور مصطفى الشرقاوي عميد المعهد، موضحاً أن ذلك ثانى حالة تتم بنجاح داخل وحدة زرع النخاع بالمعهد والمنشأة حديثاً وأول حالة لطفل فى ذلك العمر .

وأضافت الدكتورة دعاء سيد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر شرح المراحل العلاجية التى مر بها الطفل وطريقة الزرع وذلك بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس وأساتذة الأورام بجامعة أسيوط ومستشفى 57357 .

 

 


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