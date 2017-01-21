ضبط" أم بدر" أخطر تاجرة مخدرات بالمنصورة

كتب – مصطفى عادل

تمكن المقدم حسام الجارحى مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا بتوجيهات اللواء حلمي عبد العزيز مساعد المدير للإدارة واللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا من ضبط مسجلة خطر تدعى" فاطمة م أ " وشهرتها "المعلمة أم بدر" سبق اتهامها فى قضايا مخدرات ودعارة وبحوزتها ربع كيلو حشيش أثناء تواجدها فى شارع مجمع المحاكم بالمنصورة.

كانت معلومات وردت للمقدم حسام الجارحي مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا بقيام مسجلة شقي خطر تدعى"فاطمة م أ " وشهرتها "المعلمة أم بدر" سبق اتهامها فى قضايا مخدرات ودعارة بالاتجار فى المواد المخدرة واعتزامها نقل كمية من المخدرات لترويجها على عملائها تم عرض المعلومات علي العميد اسامة المصري رئيس منطقة وسط الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وتم إعداد مأمورية سرية أسفرت عن ضبط المتهمة أثناء استقلالها سيارة ملاكي ماركة كيا فى شارع مجمع محاكم المنصورة وبحوزتها ربع كيلو هيروين ومبلغ مالي وتم عرضها على نيابة المنصورة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.