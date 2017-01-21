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بالصور.. تسليم كنيسة الراعى الصالح بالسويس بعد ترميمها من القوات المسلحة

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بالصور.. تسليم كنيسة الراعى الصالح بالسويس بعد ترميمها من القوات المسلحة بالصور.. تسليم كنيسة الراعى الصالح بالسويس بعد ترميمها من القوات المسلحة

>السويس- سيد نون

تسلمت اليوم السبت رسميا دير راهبات الراعى الصالح وكنيسة الراعى مقر الدير والكنيسة، بعد انتهاء الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة من ترميم الدير والكنيسة عقب إشعال جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة من أنصارها النيران فى الكنيسة والدير عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة بالقاهرة.

 

وقام اللواء محمد رأفت قائد الجيش الثالث الميدانى ومدير أمن السويس اللواء مصطفى شحاتة ومحافظ السويس اللواء أحمد حامد والقيادات التنفيذية والشعبية ، بافتتاح الدير والكنيسة بعد الترميم، وأقامت الكنيسة أول صلاة حضرها المئات وسط حالة من البهجة داخل الكنيسة بعد إعادة الترميم وعودة الحياة للكنيسة.

 

وقالت سيمون بسخرون زاخر، الرئيسة الإقليمية لراهبات دير الراعى الصالح، إننا سعداء اليوم بعودة الحياة للكنيسة وإننا نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى نفذ وعده وأعاد ترميم الكنائس والدير بالكامل، كما نشكر القوات المسلحة والأشغال العسكرية الذين بذلوا كل الجهد من اجل عودة الكنيسة والدير إلى الحياة كما نرى اليوم.

 

وأكدت سيمون بسخرون، أننا مكملين ومفيش حاجة هتفرقنا ونحن بناخد ثقة اكثر وشجاعة أكثر ومش ممكن نترك بلادنا أو نهاجر وسنقدم رسالتنا لغاية اخر يوم فى عمرنا.

 

وكانت النيابة العامة بالسويس احالت قيادات وأعضاء بجماعة الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية وأنصارهم إلى المحاكمة لاتهامهم بإضرام النيران فى ثلاث كنائس بالسويس هى الراعى الصالح والأقباط الكاثوليك والكنيسة اليونانية الللاتينية واضرام النيران فى مدرستين وإضرام النيران فى مدرعات الجيش خلال يوم فض اعتصامى رابعة والنهضة بالقاهرة.

 


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