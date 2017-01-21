ريال مدريد يتمنى العودة للانتصارات في «الليجا» أمام مالاجا

يتمنى فريق ريال مدريد، استعادة الانتصارات، في لقائه أمام مالاجا، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، فى تمام الخامسة والربع، على ملعبه “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

وفقد النادي الملكي، نغمة الانتصارات في آخر 3 مباريات، حيث تعادل أمام أشبيلية (3-3) فى إياب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، ثم سقط فى فخ الهزيمة أمام نفس الفريق بنتيجة (1-2) فى الدوري الإسباني وكانت هذه الخسارة الأولى للفريق الملكى هذا الموسم كما أنها الأولى بعد سلسلة 40 مباراة متتالية بدون هزيمة، ثم سقط مجددًا على ملعبه “البرنابيو” أمام سيلتا فيجو (1-2) فى ذهاب الدور ربع النهائى بكأس إسبانيا.

وأكد الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد أنه لا يشعر بالقلق إزاء النتائج الأخيرة التى حققها الفريق، علمًا بأن الناد الملكى خسر مباراتين فى أول 18 يومًا من عام 2017 خسر نفس العدد فى عام 2016 بأكمله.

وتستمر معاناة ريال مدريد من لعنة الإصابات التى لحقت مؤخرًا بمدافعه دانيال كارفخال فى أوتار الركبة وتوقعات بغيابه لمدة شهر عن الملاعب، لينضم إلى قائمة مصابين الملكى التى تضم جاريث بيل وبيبى وجيمس رودريجيز وفابيو كوينتراو.

فى المقابل، يحتل مالاجا المركز الـ13 فى جدول الليجا، حيث تعرض مؤخرًا لأربع هزائم متتالية، وكان أخر فوز حققه يوم 26 نوفمبر الماضى على حساب ديبورتيفو لاكورونيا.