حبس مدير شركة إطارات بالبساتين لسرقته محتويات محل عمله

كتب محمد عبد الرازق - أمانى الأخرس

أمرت نيابة البساتين برئاسة المستشار عمرو غراب حبس مدير إدارى بشركة للإطارات 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقه محتويات من الشركة الذي يعمل بها ومبلغ مالى.

وكان قد تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا من "أحمد أ"، مدير عام لشركة للإطارات، بأنه حال حضوره للشركة عمله اكتشف سرقة "مبلغ مالي 29 ألف جنيه، 2 كيسة كمبيوتر، شاشة عرض، جهاز كمبيوتر " لاب توب "، شاشة DR، جهاز كاميرا، 15 بطارية سيارة ـ هاتف محمول، مفتاح السيارة رقم س م ص 654 ماركة شيفروليه دبابة موديل 2010م والاستيلاء عليها من أسفل الشركة " ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد الله ح"، مدير إداري بالشركة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهما القوة المرافقة من استدراجه وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية خطط لسرقة الشركة وفى سبيل ذلك انتظر حتى انتهاء العمل بالشركة وانصراف العاملين وقام بالدخول بالمفتاح المصطنع والاستيلاء على المسروقات ووضعها داخل السيارة عقب فتحها بمفتاحها الأصلي المستولى عليها من داخل الشركة ولاذ بالفرار.

وبإرشاده ضبط كافة المسروقات والسيارة المستولى عليها ومبلغ مالي 14 ألف جنيه بمسكنه، وأقر بإنفاقه مبلغ 15 ألف جنيه من متحصلات الحادث على تسديد مديونياته، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.