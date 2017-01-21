تجديد حبس حارس عقار وزوجته بالسيدة زينب ذبحا عاملا بعد تهديده بنشر صور مخلة

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، حبس حارس عقار وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بذبح عشقيها بعد أن قام المجني عليه بتهديدها بنشر صور مخلة لها على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وإجبارها على الاستجابة لرغباته.

كانت نيابة مصر القديمة الجزئية قررت برئاسة المستشار محمد حسين، في وقت سابق، حبس حارس العقار وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة العثور على جثة عامل مذبوحا داخل شقته، ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد.

كشفت تحقيقات أحمد وائل وكيل نيابة مصر القديمة الجزئية وسكرتارية إسلام بركات، وجود خلافات بين المتهمين والمجنى عليه، عقب تردد أقاويل عن وجود علاقة غير شرعية بين زوجة المتهم والمجنى عليه.

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق، تشريح جثمان عامل عثر على جثته مذبوحا داخل شقته بمصر القديمة، لتحديد سبب الوفاة، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان، وكلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات، أن المجنى عليه من محافظة المنيا، ويعمل حارسا لمخزن زجاجات مياه غازية، وأثناء زيارة شقيقه وزوج أخته له عثرا على جثته غارقة فى بركة من الدماء، وكشف مناظرة النيابة للجثمان وجود قطع فى القصبة الهوائية للمتهم وعدد من الطعنات بالصدر .

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا يفيد بالعثور على شخص متوفى داخل شقة بالمنطقة، وبالانتقال والفحص وجدت جثة إ إ ف، 37 سنة عامل بمخزن مياه غازية، مسجاة على ظهرها بأرضية الطرقة المؤدية لغرفة النوم، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة وخدوش وسحجات متفرقة بالجسم .

وبسؤال شقيقه م إ ف 40 سنة عامل رخام ، قرر بأنه لدى توجه لمسكنه للاطمئنان عليه لعدم تجاوبه على الهاتف المحمول منذ 3 أيام اكتشف وفاته ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الحادث .

تم وضع خطة بحث أشرف عليها اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من م ع م 39 سنة حارس عقار ، وزوجته إ أ ح 29 سنة ربة منزل .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرت الثانية بسابقه ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع المجني عليه وأثناء محاولتها إنهاء تلك العلاقة قام المجني عليه بتهديدها بنشر صور لها مخلة على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وإجبارها على الاستجابة لرغباته وعندما ضاقت منه أفضت لزوجها بطبيعة العلاقة حيث اتفقا على التخلص منه .

وبناء على الخطة، طلب المجني عليه منها الحضور لمسكنه، فتظاهرت بالموافقة وتوجهت لمسكنه وأثناء تواجدهما تعدت عليه بشاكوش على رأسه كان بحوزتها وسهلت دخول المتهم الأول لمسكن المجني عليه والذي قام بالاشتباك معه وإحداث إصابته بجرح ذبحي بالرقبة بمساعدة المتهمة الثانية باستخدام سلاح أبيض " سكين " تحصل عليه من الشقة محل الواقعة ، ثم استوليا على هاتفه المحمول والصور الخاصة بالمتهمة ، وقاما بمسح الدماء من أيديهم بتى شيرت خاص بالمجني عليه وقامت المتهمة بوضعه داخل قاعدة الحمام وعقب ذلك قاما بخلع ملابسهما الملوثة بالدماء وتخلصا منها والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالقمامة- ، وحرق الصور الخاصة بها وهاتف المجني عليه .

وبمواجهة الأول أيد أقوال الثانية فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.