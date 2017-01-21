أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضابط يضبط عاطلين بالهرم بعدما اعتديا على سائق لسرقة توك توك

Google+ Print
ضابط يضبط عاطلين بالهرم بعدما اعتديا على سائق لسرقة توك توك ضابط يضبط عاطلين بالهرم بعدما اعتديا على سائق لسرقة توك توك

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لغتهامه بالإشتراك مع آخر فى الاعتداء على سائق والشروع فى سرقة التوك توك الخاص به بالهرم، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى النقيب مصطفى محمود استغاثة أثناء متابعته للحالة الأمنية بمنطقة الهرم من سائق لمحاولة شخصين سرقة التوك توك الخاص به، وتمكن الضابط من مطاردتهما وضبط أحدهما

 

 

وتبين أن المتهم "ممدوح.ف" 43 سنة عاطل، وضبط بحوزته سكين وعصا خشبية وعلبة رش، ووكيس بلاستيك يحتوى على شطة

 

وبمواجهته اعترف بإعتدائه على السائق "جمال.ش" بالإشتراك مع المتهم الهارب لسرقة التوك توك ملكه، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365