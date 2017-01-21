ضابط يضبط عاطلين بالهرم بعدما اعتديا على سائق لسرقة توك توك

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لغتهامه بالإشتراك مع آخر فى الاعتداء على سائق والشروع فى سرقة التوك توك الخاص به بالهرم، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى النقيب مصطفى محمود استغاثة أثناء متابعته للحالة الأمنية بمنطقة الهرم من سائق لمحاولة شخصين سرقة التوك توك الخاص به، وتمكن الضابط من مطاردتهما وضبط أحدهما

وتبين أن المتهم "ممدوح.ف" 43 سنة عاطل، وضبط بحوزته سكين وعصا خشبية وعلبة رش، ووكيس بلاستيك يحتوى على شطة

وبمواجهته اعترف بإعتدائه على السائق "جمال.ش" بالإشتراك مع المتهم الهارب لسرقة التوك توك ملكه، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.