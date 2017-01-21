حبس شخصين لاتهامهما باحتكار 37 طن أرز شعير وأسمدة زراعية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

قررت نيابة مركز الفيوم حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما باحتكار كميات من الأرز والأسمدة الزراعية فى مخازن تابعة لهما، لإعادة بيعها بالسوق السوداء وإدارة نشاط بدون ترخيص.

تلقى اللواء قاسم حسين، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بضبط 20 طنا و850 كيلو أرز شعير بمخزن تابع للمواطن (ج.م.ح-57 سنة)، من صاحب مخزن مواد غذائية بمركز الفيوم لإعادة بيعها فى السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة، رقم 2571 لسنة 2017 م جنح مركز الفيوم.

كما تم ضبط 12 طن أرز شعير، و4 أطنان أسمدة زراعية مدعمة لدى (س.ق.م-44 سنة)، تاجر، مقيم بعلواية سعادة بحى الصوفى بمدينة الفيوم، صاحب مخزن سلع غذائية، وحرر محضر بالواقعة، رقم 2570 لسنة 2017 م جنح مركز الفيوم.

وأحيل المتهمان إلى النيابة ووجهت لهما تهمة إدارة نشاط تجارى بدون ترخيص، واحتكار السلع الاستراتيجية وتخزينها، لإعادة بيعها فى السوق السوداء.