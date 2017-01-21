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القبض على تاجر آثار نصب على 3 طلاب واستولى منهم على 280 ألف جنيه

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القبض على تاجر آثار نصب على 3 طلاب واستولى منهم على 280 ألف جنيه القبض على تاجر آثار نصب على 3 طلاب واستولى منهم على 280 ألف جنيه

>كتب بهجت أبو ضيف

 

وجه 3 طلاب جامعيين اتهاما لكهربائى، بالاستيلاء منهم على مبلغ 280 ألف جنيه مقابل بيع  قطع أثرية بأبو النمرس، فيما تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الذى اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع 3 أشخاص آخريين.

وأثناء مرور النقيب أحمد عبد المنعم ضابط مباحث أبو النمرس لمتابعة الحالة الأمنية استغاث به "ع.ج" و"م.ا" و"ا.ص" طلاب جامعيين وأفادوا أنهم تحفظوا على "أيمن.م" كهربائى لإستيلائه منهم على مبلغ 280 ألف جنيه بعد أن أوهمهم ببيع قطع أثرية.

وبضبط المتهم ومواجهته اعترف بصحة الإتهام المسنوب إليه بالإشتراك مع 3 أشخاص آخريين، وأن المبلغ المالى بحوزتهم، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.

 


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