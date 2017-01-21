مطالبة بتوقيف شقيق بان كي مون بسبب تهم فساد

أعلن المدعي العام في نيويورك، أن القضاء الأمريكي طلب من كوريا الجنوبية القبض على شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون الذي وجهت إليه محكمة في نيويورك تهمة تتعلق بالفساد في أوائل يناير الحالي.

يذكر أن محكمة في نيويورك كانت قد وجهت الاتهام إلى “بان كي سانج” ونجله “جو هيون بان” اللذين تشتبه في أنهما دفعا في عام 2014 رشاوى إلى وسيط، كي يقنع سلطات أحد بلدان الشرق الأوسط بشراء مجمع مبان في فيتنام .

وتعود ملكية المجمع التجاري إلى مجموعة “كيانجنام” التي يعتبر بان كي سانج أحد مديريها، وقد وجدت المجموعة نفسها مضطرة لبيع المبنى من أجل الخروج من الصعوبات المالية، على أمل أن تحصل من خلال ذلك على مبلغ 800 مليون دولار.