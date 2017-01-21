مكتب الثمثيل العمالي بجدة ينفي تصحيح أوضاع المصريين بالسعودية

نفى مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة، صحة ما تردد حول تفاصيل تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية سواء من حيث مدتها أو المستفيدين منها.

وذكر تقرير صادر عن القنصلية، اليوم السبت، أنه لم يرد إليها أي معلومات رسمية من الجهات المعنية بالمملكة بهذا الخصوص.

وأضاف المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان – في تقريره للوزير محمد سعفان – أن القنصلية العامة تتواصل مع المسئولين في الجهات المعنية بالمملكة للحصول علي معلومات مؤكدة حول الترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع لموافاة المواطنين بها.

وأشار المستشار العمالي إلى أن القنصلية تهيب بالمواطنين من مخالفي نظام الإقامة والعمل والراغبين في العودة إلي أرض الوطن التوجه إلي إدارات الوافدين في مناطقهم أو إلي مركز توقيف الشميسي بطريق جدة -مكة المكرمة إن كانوا من المقيمين في المنطقتين الغربية والجنوبية