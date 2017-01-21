سامح شكري: «اتفاق الصخيرات» الحل الأمثل للوضع الليبي الراهن

قال وزير الخارجية سامح شكري إن “اتفاق الصخيرات” هو الحل الأمثل للوضع الليبيى الراهن والضامن لمشاركة فعالة للأطراف كافة.

ورحب شكرى، خلال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، الذى تستضيفه مصر بمقر وزارة الخارجية، بتعيين صلاح الجبالى مبعوثًا خاصًا للأمين العام لجامعة الدول العربية فى ليبيا.

وأكد وزير الخارجية، أن دول الجوار الليبى حريصة على التنسيق مع كل طرف جاد لحل الأزمة الليبية وخصوصًا المبعوث الأممى مارتن كوبلر، مشددًا على التزام مصر بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها الشرعية ورفض التدخل فى الشأن الليبي.