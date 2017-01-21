ضبط مدير جمعية تعاونية جمع زيت وسكر تموين بغرض بيعها فى السوق السوداء

الدقهلية - شريف الديب

القى ضباط مباحث التموين بالدقهلية القبض على مدير فرع جمعية تعاونية قام ببيع زيت التموين بالسوق السوداء، فيما ضبط مدير مخزن سلع تموينية قام بتجميع كمية كبيرة من السكر التموينى المدعم وبيعها فى السوق السوداء.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد باهي زقزوق مدير مباحث التموين ، بضبط" محمود ع ال ا" 59 سنة ومقيم قرية البدالة مركز المنصورة - المدير المسئول عن فرع الجمعية التعاونية فرع كفر البدماص، وذلك لقيامه بالتصرف فى 35 كرتونة زيت طعام باجمالي 430 زجاجة بالسوق السوداء، وتحقيق ارباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم والاستيلاء على المال العام وتحرر عن ذلك المحضر 887 لسنة 2017 جنح قسم ثاني المنصورة.

كما تم ضبط "وجيه ال ال" 45 سنة ومقيم بندر نبروة - المدير المسئول عن مخزن سلع تموينية بنفس الناحية لحيازته وتجميعه 1.400طن سكر تمويني مدعم و 480 زجاجة زيت طعام وبيعها فى السوق السوداء وتحقيق ارباح غير مشروعة والاستفادة من فارق السعر والاستيلاء على المال العام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 825 لسنة 2017 جنح المركز.

والقى القبض على "ذكي ع ال ا " 55 سنة ومقيم شرنقاش مركز طلخا صاحب مخبز بلدي مدعم بنفس الناحية، وذلك لقيامه بالتصرف فى 58 شيكارة دقيق مدعم والمخصص لانتاج الخبز البلدى من حصة المخبز بالبيع بالسوق السوداء بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة ، وتم تحرير المحضر رقم 3 احوال ادارة التموين لسنة 2017.