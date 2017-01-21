محمد بن زايد يشارك الهند احتفالاتها بيوم الجمهورية

يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جمهورية الهند الصديقة احتفالاتها بيوم الجمهورية ال 68 كضيف رئيس بهذه المناسبة .

ويجري سموه خلال الزيارة محادثات رسمية مع فخامة الرئيس براناب موخرجي رئيس جمهورية الهند ودولة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي .

كما يبحث سموه مع كبار القادة والمسؤولين في الهند خلال الزيارة التي يرافقه فيها وفد رفيع المستوى سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين اضافة الى التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.