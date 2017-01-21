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مانشيستر سيتي يسعى لتحسين صورته أمام توتنهام في «البريميرليج»

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مانشيستر سيتي يسعى لتحسين صورته أمام توتنهام في «البريميرليج» مانشيستر سيتي يسعى لتحسين صورته أمام توتنهام في «البريميرليج»

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع توتنهام على ملعب “الاتحاد” فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

يحتل توتنهام المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 45 نقطة، خلف تشيلسى “المتصدر” بفارق 7 نقاط، بينما يحتل مانشستر سيتى المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

ويسعى مانشستر سيتى لاستعادة توازنه بعدما تعرض لهزيمة مدوية فى الجولة الماضية أمام إيفرتون برباعية نظيفة، فى واحدة من أسوأ الهزائم التى تعرض لها المدرب الإسبانى بيب جوارديولا طوال مشواره التدريبى مع أندية أوروبا، وهو الذى كان من أبرز المرشحين للقب لكن تراجعت نتائجه بشكل كبير الفترة الأخيرة.

أما توتتهام فيسعى لتحقيق الفوز السابع على التوالى، لمواصلة مطاردة تشيلسى على انتزاع صدارة المسابقة، كما يأمل “السبيرز” فى تعميق جراح مانشستر سيتي، لمواصلة الانفراد بصدارة “البريميرليج”.

كما يشهد اليوم 6 مباريات أخرى في نفس المسابقة الأولى بين ليفربول و سوانسى سيتي في الثانية والنصف ظهرا وفى الخامسة مساءً تقام 5 مباريات هى (ميدلزبره ــ وستهام يونايتد، كريستال بالاس ــ ايفرتون، وست بروميتش ألبيون ــ سندرلاند، ستوك سيتى ــ مانشستر يونايتد، وبورنموث ــ واتفورد).

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