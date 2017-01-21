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ليرس يحصل على 15% من عائد بيع الأهلي مستقبلا لعمرو بركات

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ليرس يحصل على 15% من عائد بيع الأهلي مستقبلا لعمرو بركات ليرس يحصل على 15% من عائد بيع الأهلي مستقبلا لعمرو بركات

>كتب محمد عراقى

تضمن عقد بيع عمرو بركات المنتقل حديثاً للأهلى، من ليرس البلجيكى، بندا يمنح النادى البلجيكى نسبة 15% حال بيع الإدارة الحمراء للاعب مستقبلا لأى ناد آخر.

 

وانضم عمرو بركات للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف بداية من شهر يناير الجارى مقابل 250 ألف دولار أى ما يعادل 5 ملايين جنيه، ويجرى اللاعب الكشف الطبى حاليا قبل الانضمام لتدريبات الأهلى بداية من غد الأحد، بعد استقرار الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى على قيده أفريقيا.

 

وقيد الأهلى فى قائمته الأفريقية 24 لاعباً حتى الآن وهم: شريف إكرامى، أحمد عادل ومحمد الشناوى وسعد الدين سمير، رامى ربيعة، محمد نجيب، أحمد حجازى، أحمد فتحى، محمد هانى، صبرى رحيل، حسين السيد، على معلول وحسام عاشور، حسام غالى، عمرو السولية، صالح جمعة، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان وجونيور أجاى وعماد متعب، مروان محسن وعمرو جمال وكريم نيدفيد، ليكون بذلك عمرو بركات اللاعب رقم 25 فى القائمة.

 


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