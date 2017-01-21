الليلة.. مصر وأوغندا في مواجهة «الثلاث نقاط» بأمم إفريقيا

يلتقي منتخب مصر، مع نظيره الأوغندي، مساء اليوم السبت، في مواجهة صعبة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بالجابون.

ويسعى الفراعنة إلى حصد 3 نقاط مصيرية في المباراة التي تقام على ملعب “بورت جينتيل”، في الساعة التاسعة مساءً، لتعويض التعادل فى المباراة الافتتاحية أمام منتخب مالى القوى دون أهداف.

ويتضمن التشكيل المتوقع للمنتخب، عصام الحضرى، فى حراسة المرمى، بعد رحيل الحارس أحمد الشناوي متأثرًا بإصابته، وأمامه على جبر وأحمد حجازى، وفى اليمين أحمد فتحى، واليسار محمد عبدالشافى، وفى الوسط محمد الننى وطارق حامد، وأمامهما محمود تريزيجيه وعبدالله السعيد ومحمد صلاح ومروان محسن.