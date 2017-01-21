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ضبط تمثال أثرى بحوزة عاطلين بالواحات

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ضبط تمثال أثرى بحوزة عاطلين بالواحات ضبط تمثال أثرى بحوزة عاطلين بالواحات

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عاطلين بحوزتهما تمثال أثرى بالواحات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

أثناء متابعة النقيب عمرو طارق ضابط مباحث قسم شرطة الواحات للحالة الأمنية تمكن من ضبط "حمادة.م" و"وحيد.ك" عاطلين، بحوزتهما تمثال اثرى يبلغ طوله 25 سم.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للتثمال بقصد الإتجار، وبعرض التمثال المضبوط على مدير هيئة الاثار بالواحات، أكد أن التمثال يعود تاريخه للعصر الرومانى ، وعمره حوالى 2000 عام، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

 


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