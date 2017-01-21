صحة الإسكندرية تغلق مصنع حلويات و10 مطاعم شهيرة

الإسكندرية - جاكلين منير

صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية شنت عددا من حملات التفتيش على بعض المصانع والمطاعم والباعة الجائلين منها عدد من المطاعم ذات الأسماء العالمية والمحلية الشهيرة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية ومشروبات غير الصالحة للاستهلاك وتحرير عدد من محاضر الجنح الصحية وإخطار الجهات التنفيذية لإغلاق عدد من المطاعم.

وأوضح رأفت شوقى مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم من مديرية الصحة بالإسكندرية، إلى أنه تم المرور على 22 مطعما من ذوى الأسماء الشهيرة علاوة على 3 مصانع و10 باعة جائلين، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 58 محضر جنح صحية: منها 17 محضرا لعدم حمل المتعاملين مع الأغذية شهادات صحية، و28 محضرا لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية، و10 محاضر لعدم حمل الباعة الجائلين، و3 محاضر لبيع بعض الجائلين أغذية محظور تداولها مع الباعة الجائلين.

وأشار "شوقى" إلى أنه تم ضبط 3000 عبوة مشروب سكرى صناعى بعد أن ثبت من الفحص أن العينات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفة القياسية لإضافة محلى سكارين غير مدرج بقرار وزير الصحة رقم 204 لسنة 2015، كما تم إعدام 47 كجم أغذية طازجة و40 لتر مشروبات غير غازية، وأكمل "شوقى" أنه تم إخطار محافظ الإسكندرية لإيقاف تشغيل مصنع حلويات غير مرخص ويشكل خطرا داهما على الصحة العامة، كما تم إخطار الحى لإغلاق 10 مطاعم غير مرخصة، كما تم إخطار النيابة العامة.