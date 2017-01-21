بالصور.. إزالة ٧٧ حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالقناطر الخيرية

القليوبية - حسن عفيفى

وقال المحاسب علاء الدين النادى رئيس مركز ومدينة القناطر فى بيان صحفى ان الحملة أسفرت عن إزالة 77 حالة صادر بشأنها قرارات إزالة بمناطق أجهور الصغرى وقرنفيل والمنيرة وشلقان على مساحة 12 الف 750 متر مربع عبارة عن خرسانات ومبانى بالطوب الأبيض الجيرى مؤكدا أنه قد تم فصل التيار الكهربائي عن المبانى القائمة بتوصيل التيار بالمخالفة.