شكوى طلاب الإعدادية بالقليوبية من صعوبة امتحان اللغة الانجليزية

القليوبية - حسن عفيفى

اشتكى عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية من السؤال السادس والسابع من امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وقال بعض الطلاب إن النقطة رقم 3 فى سؤال القطعة جاءت صعبة وغير مفهومة.

من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة خلال بيان صحفى انتظام وهدوء اللجان فى أول أيام الأسبوع الثانى من امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، مشيرا الى انه يؤدى 85 الف و900 طالب وطالبة "انتظام ومنازل" الامتحانات هذا العام.

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وأكد عجلان أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالمديرية، بجانب تشكيل لجان للمرور على الامتحانات لتلقى شكاوى الطلاب وأولياء الأمور.