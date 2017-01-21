مصرع ربة منزل ونجلها بسبب تسرب غاز سخان منزلها بقرية دلجا فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما إثر تسرب غاز من السخان بمنزل ريفي فى قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، بجنوب محافظة المنيا..

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه بلاغًا من مهدي عبد المعز 58 سنة خفير نظامي من قوة المركز، ويقيم بقرية دلجا، باكتشاف وفاة كل من، ابنته نبيلة 25 سنة ربة منزل، ونجلها أحمد وعمره عامان، داخل حمام المنزل أثناء قيامهما بالاستحمام رفقة نجلها نتيجة تسرب غاز السخان، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 676 لسنة 2017 إداري مركز ديرمواس، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات

فى سياق منفصل، شهد موقف قرية صفانية بمركز العدوة بشمال المنيا، وقوع مشاجرة بين سائقين بسبب أولوية تجميل الركاب، وأسفرت عن إصابة أحدهما

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة العدوة، بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام، بوصول أشرف صلاح 17 سنة سائق، ويقيم بقرية صفانية، مصاب، وبسؤال والده، اتهم حمادة عبد الأحد 30 سنة سائق، ويقيم بنفس القرية، بالتعدي على نجله بالضرب، وإحداث إصابته، خلال مشاجرة وقعت بينهما بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بموقف السيارات الخاصة بقريتهما

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1053 لسنة 2017 جنح مركز العدوة، وتم ضبط المتهم، وبمواجته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات