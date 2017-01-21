الأردنى خالد سعد يطالب الزمالك مجددا بـ8 ملايين جنيه

كتب عمرو جاب الله

طالب الأردنى خالد سعد لاعب الزمالك السابق، مسئولى قلعة ميت عقبة، بـ412 ألف دولار أى ما يوازى 8 ملايين جنيه مصرى قيمة مستحقاته المتأخرة لدى النادى، بعد تقديمه شكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

خالد سعد لعب فى الزمالك موسم 2007-2008، إلا أنه رحل عن الفريق لعدم التوفيق فى التجربة قبل أن يتقدم بشكوى وينتظر رد لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لحسم الموقف بعد مطالبته بالمبالغ المتأخرة لصالحه.

وبذلك ينضم اللاعب الأردنى إلى قائمة اللاعبين السابقين للزمالك المطالبين بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة مثل الغانى أجوجو والبرازيلى ريكاردو والكاميرونى موندومو.